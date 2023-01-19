Red Wings открывает прямые рейсы из Махачкалы в Израиль

Авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы из Махачкалы в Тель-Авив (Израиль) с 15 февраля.

Вылеты будут осуществляться по средам, сообщили ТАСС в пресс-службе махачкалинского аэропорта.

Отмечается, что время полета составит около трех с половиной часов.

«Билеты можно приобрести в кассах аэропорта и на сайте авиакомпании», — добавили в пресс-службе.

Аэропорт Махачкалы — единственный в Дагестане. Оттуда выполняются рейсы в Москву, Петербург, Казань, Сургут, Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи, Уфу. Открыто авиасообщение с Узбекистаном, Турцией и ОАЭ.