«Ребят надо обязательно поддержать»

Предприятия лёгкой промышленности Дагестана после объявления частичной мобилизации уже начали производить изделия для военных нужд. Не остаются в стороне и обычные граждане, помогают, чем могут, своим землякам. Меценаты активно включились в дело материально-технического обеспечения мобилизованных ребят: снабжают военной экипировкой, теплой одеждой, продуктовыми наборами, предметами личной гигиены и медикаментами.

В городах и районах Дагестана создаются пункты, где собирают все самое необходимое для солдат. Недавно под руководством главы города Кизилюрта Магомеда Магомедова в муниципалитете создали Фонд помощи мобилизованным военнослужащим и их семьям «Zа Родину». Руководитель города призвал местных предпринимателей подключиться к общему делу, поддержать инициативу и обеспечить резервистов всем необходимым.

Организационные вопросы и текущую работу Фонда «Zа Россию» взял на себя депутат городского Собрания, генеральный директор ООО «ЮГ-СГЭМ» меценат Гаджи Биярсланов. Он давно участвует в благотворительной деятельности, финансирует образовательные учреждения, детские сады, сиротские приюты и дома для престарелых.

Теперь на плечи кизилюртовского мецената легла очень ответственная работа по обеспечению новобранцев, едущих на Украину выполнять задачи в рамках специальной военной операции. С неиссякаемой энергией и невероятным энтузиазмом он вовлекает в работу Фонда всех неравнодушных горожан.

За первые три дня команде Фонда удалось собрать более миллиона рублей. Общественность города сразу выразила готовность перечислить на счёт Фонда однодневный заработок госслужащих. Свой вклад внесли и коллективы администрации города, межрайонной налоговой инспекции, библиотеки, городская федерация дзюдо, стоматологическая поликлиника и прихожане храма Ярослава Мудрого. Активное участие в сборе средства принимает православное духовенство.

Собеседник признаётся, что собрать денежные средства оказалось делом несложным – многие оперативно откликнулись. Намного труднее распределить эти средства, приобрести высококачественное обмундирование: Биярсланов щепетилен в выборе вещей для военнослужащих – проверяет каждую пару обуви, обращает внимание на качество термобелья.

Комплекты для солдат состоят из самых необходимых военных принадлежностей: бушлатов, термоносков, тактических перчаток, балаклавы, сидушек, костюмов, берцев, бронежилетов, термобелья, шапок, рюкзаков, касок, органайзеров с наполнением, аптечек, спальных мешков, фонарей, наколенников.

По словам Биярсланова, оставшиеся деньги раздадут семьям мобилизованных, поскольку некоторые из них единственные кормильцы. Он убеждён, что такие благотворительные меры помогут родным и близким не испытывать материальной нужды до получения гарантированных ежемесячных выплат, положенных резервистам за несение военной службы.

Учёт и контроль поступления и распределения денежных средств ведётся постоянно. Вся информация о собранных Фондом деньгах регулярно публикуется на сайте – именные списки с указанием конкретной суммы и помощи, которую оказали неравнодушные кизилюртовцы.

На сегодняшний день собрано более трёх миллионов рублей. Удивителен тот факт, что организаторы Фонда включились в благотворительную работу совсем недавно, в начале октября, но за короткий срок они успели развернуть широкую гуманитарную деятельность в поддержку мобилизованных.

Помимо непосредственной помощи военнослужащим Фонд финансово поддерживает их семьи. На первых порах планируют выдавать сумму в 20 тысяч семье мобилизованного плюс набор продовольственных продуктов.

Биярсланов не любит афишировать свои благотворительные начинания и оказываемую людям помощь. Однако, отмечает он, в нынешней ситуации каждый патриот обязан внести посильную лепту в общенациональное дело.

Источник: Дагестанская правда