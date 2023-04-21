Реализуя Программы развития

«19 апреля Глава Республики Дагестан Сергей Меликов в Послании отметил: «В рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда до конца 2023 года планируется расселить около 1000 человек или более 300 семей».

Тарумовский район принимает активное участие в реализации Программы. Так, реализация муниципальной Программы предусматривает поэтапное переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В 2022-2023 годах 1-й этап Программы предусматривает расселение 1-го шестнадцатиквартирного дома, в котором проживают 16 семей.

Проходит реализация инвестиционной программы, продолжается строительство объектов.

В рамках республиканской инвестиционной программы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 года в Тарумовском районе предусмотрены мероприятия по созданию новых мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, которые позволят ликвидировать трехсменный режим обучения к 2023 году.

С завершением в 2023 и 2024 годах запланировано строительство: дошкольной образовательной организации на 80 мест в с.Юрковке и общеобразовательной организации на 400 мест в с. Тарумовке.

Не оставлены без внимания и дети, оставшиеся без попечения родителей. В 2022 году обеспечены жильем 11 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, из них: 7 жилых помещений приобретены из средств федерального бюджета, 4 жилых помещения из средств республиканского бюджета.

Администрация МР «Тарумовский район» РД и далее продолжит реализацию Программ социально-экономического развития. И очень важно, что в такой работе ощущается поддержка министерств и ведомств», — комментируя Послание, сказал Василий Джамалов, и.о. руководителя администрации МР «Тарумовский район» РД.