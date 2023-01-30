Реализуйте свои творческие мечты: Президентский фонд культурных инициатив объявляет о старте нового грантового конкурса

1 февраля Президентский фонд культурных инициатив начинает заявочную кампанию на второй грантовый конкурс 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Заявки через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели в срок до 20 марта 2023 года. Заявки принимаются от всех 89 регионов России.

Общий грантовый фонд конкурса — 4 млрд рублей, средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.

Проекты могут быть поданы по девяти тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе».

На конкурс могут быть поданы:

— межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты;

— стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий;

— проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий;

— образовательные и наставнические проекты, в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии);

— проекты в области современной популярной культуры;

— проекты по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры, искусства и креативных индустрий;

— проекты в области культуры и академического (классического) искусства;

— проекты креативных индустрий, в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр, создания и развития инфраструктуры креативных индустрий.

Отметим, что будущие участники конкурсов могли заранее заполнить тестовые заявки. Это стало возможным благодаря специальному тренажеру, созданному на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Данные можно просто перенести в реальную форму заявки при старте конкурса. В помощь авторам проектов-победителей разработаны методические материалы по заполнению заявки, составлению бюджета, чек-листы. Также в помощь авторам проектов в группе Фонда «ВКонтакте» и в аккаунте Rutube подготовлены подкасты и вебинары с экспертами креативной отрасли. Перед подачей заявки рекомендуется ознакомиться с документами, размещенными на сайте, в том числе — Положением о конкурсе.

Напомним, Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученной 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет свою деятельность на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».