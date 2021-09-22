Министерством финансов Российской Федерации в целях улучшения жилищных условий граждан Российской Федерации, имеющих детей, в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в составе национального проекта «Демография» реализуется программа льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека» (далее – Программа).

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по усовершенствованию условий Программы в правила ее реализации внесены изменения, которые вступили в силу и предусматривают:

– возможность получения до 31 декабря 2023 г. семьями, в которых после 1 января 2018 г. родился первый или последующий ребенок, льготных ипотечных жилищных кредитов в рамках Программы;

– возможность получения в рамках Программы кредитов, выданных с 1 апреля 2021 года на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном на территории Российской Федерации, или приобретение земельного участка, расположенного на территории Российской Федерации, и строительство на нем индивидуального жилого дома, на приобретение у юридического лица или индивидуального предпринимателя индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном на территории Российской Федерации.

Вышеуказанные изменения существенно расширили охват и потенциал реализации Программы. Поэтому на данном этапе необходимо обеспечить должное информирование граждан об актуальных условиях Программы, как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Со своей стороны, Минфин России совместно с АО «ДОМ.РФ» регулярно проводят информационно-просветительские мероприятия по соответствующей теме в рамках повышения финансовой грамотности населения, а также обеспечивают размещение необходимой актуальной информации в сети «Интернет» по следующим ссылкам:

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/GovSupport/;

https://спроси.дом.рф/instructions/semeinaya-ipoteka/

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