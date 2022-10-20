Реализуется проект «Код будущего», обучение современным языкам программирования

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализует проект «Код будущего» по предоставлению школьникам 8 – 11 классов возможности прохождения дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования.

Набор участников проекта «Код будущего» открыт с 19 сентября 2022 года на странице проекта на Едином портале государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru/futurecode). Обучение проводится с октября 2022 года. С учетом высокой социальной значимости проекта «Код будущего» и актуальности вопросов ранней профориентации школьников в ИТ-сфере просим оказать содействие в информационной поддержке проекта.