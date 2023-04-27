Реализовать себя и осуществлять мечты, работая на предприятии, вполне возможно!

Своим примером это доказала Мадина Тавлуева. Она начинала как руководитель сырного цеха, а сегодня является заместителем директора по качеству одного из заводов Дагестана.

По её словам, нет ничего лучше, чем создавать качественный и полезный продукт своими руками и получать при этом достойную зарплату.

В последние годы промышленность в Дагестане развивается. Глава региона Сергей Меликов не раз подчеркивал, что эта отрасль играет значительную роль в достижении технологического суверенитета России, её развитие обеспечит дальнейший рост экономики, новые рабочие места, а значит – благополучие дагестанского народа.