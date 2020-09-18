Реализацию в республике программы «Земский учитель» обсудили на совещании под руководством Уммупазиль Омаровой

17 сентября вице-премьер РД Уммупазиль Омарова возглавила совещание по вопросам реализации программы «Земский учитель». Совещание проводилось в режиме видеоконференцсвязи.

В этом году в реализации проекта задействовано сто четыре педагога, которые направлены в сельские школы для устранения дефицита педагогов по самым разным предметам. Больше всего направлено учителей английского языка и математиков.

Таким образом, начиная с 2019 года удалось трудоустроить более ста пятидесяти учителей. В текущем году в проект «Земский учитель» включено сто сорок вакансий, на реализацию данных мероприятий предусмотрена общая сумма в сто сорок миллионов рублей.