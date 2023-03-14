Нацпроекты в РД

Реализацию в регионе нацпроекта «Экология» обсудили на совещании в Правительстве РД

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Под руководством вице-премьера Дагестана Наримана Абдулмуталибова состоялось совещание по вопросам реализации в регионе нацпроекта «Экология».

По вопросу выступила начальник Управления охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии РД Саният Билалова. По её словам, для решения проблем в сфере обращения с ТКО проведена корректировка территориальной схемы обращения с отходами, после которой республика поделена на три территориальные зоны: Махачкалинскую, Дербентскую и Хасавюртовскую.

«В каждой из перечисленных зон запланировано строительство одного мусоросортировочного комплекса и одного объекта размещения отходов. Кроме того, на территориях труднодоступных районов предусмотрено строительство 36 перегрузочных станций и для создания строительства объектом определен ООО «РЭО»», — сказала Билалова, отметив, что в ближайшее время строительно-монтажные работы будут начаты.

По завершению обсуждения этих и других вопросов, были даны некоторые поручения. Резюмируя, Абдулмуталибов подчеркнул важность своевременной реализации национального проекта.

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