Реализацию решений Оперативного штаба по противодействию распространению COVID- 19 обсудили на совещании в Правительстве РД

В Правительстве РД обсудили вопросы реализации решений Оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19. Совещание состоялось под руководством врио вице-премьера РД Мурада Казиева, который указал на необходимость проведения информационно-разъяснительной работы с предпринимателями в связи с введением системы QR- кодов при посещении мест массового скопления людей. В торговых центрах QR — код должен предоставляться при входе в здание. Если срок кода истёк, то экран смартфона загорится красным цветом, что не позволит человеку пройти в заведение. Важно помнить, что ответственность за нарушение санитарных правил несёт не только посетитель, но и предприниматель.

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