2 марта в Совете Федерации РФ состоялось заседание в расширенном составе, в ходе которого обсуждалась реализация проекта «Северный обход города Махачкалы». Данный проект, инициированный руководством республики, предполагает строительство автодороги протяжённостью четырнадцать километров, которая станет связующим звеном федеральных трасс «Кавказ» и «Каспий». Стоимость проекта около четырнадцати миллиардов рублей. По словам врио руководителя Минтранса РД Ширухана Гаджимурадова, данная четырехполосная магистраль с пропускной способностью более двадцати семи тысяч автомобилей будет способствовать ритмичному развитию дорожной отрасли региона.
Одна мысль про “Реализацию проекта «Северный обход города Махачкалы» обсудили в Совете Федерации РФ”
Хороший аппетит у наших чинушек.Для строительства 14 км объездной дороги в проект заложили почти 14 млрд. рублей. Это в в разы больше,когда при лужкове в москве армянские дельцы пилили дорожные деньги.Имейте совесть!