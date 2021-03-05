Политика

Реализацию проекта «Северный обход города Махачкалы» обсудили в Совете Федерации РФ

1 комментарий

2 марта в Совете Федерации РФ состоялось заседание в расширенном составе, в ходе которого обсуждалась реализация проекта «Северный обход города Махачкалы». Данный проект, инициированный руководством республики, предполагает строительство автодороги протяжённостью четырнадцать километров, которая станет связующим звеном федеральных трасс «Кавказ» и «Каспий». Стоимость проекта около четырнадцати миллиардов рублей. По словам врио руководителя Минтранса РД Ширухана Гаджимурадова, данная четырехполосная магистраль с пропускной способностью более двадцати семи тысяч автомобилей будет способствовать ритмичному развитию дорожной отрасли региона.

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Одна мысль про “Реализацию проекта «Северный обход города Махачкалы» обсудили в Совете Федерации РФ”

  1. Хороший аппетит у наших чинушек.Для строительства 14 км объездной дороги в проект заложили почти 14 млрд. рублей. Это в в разы больше,когда при лужкове в москве армянские дельцы пилили дорожные деньги.Имейте совесть!

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