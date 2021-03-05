Реализацию проекта «Северный обход города Махачкалы» обсудили в Совете Федерации РФ

2 марта в Совете Федерации РФ состоялось заседание в расширенном составе, в ходе которого обсуждалась реализация проекта «Северный обход города Махачкалы». Данный проект, инициированный руководством республики, предполагает строительство автодороги протяжённостью четырнадцать километров, которая станет связующим звеном федеральных трасс «Кавказ» и «Каспий». Стоимость проекта около четырнадцати миллиардов рублей. По словам врио руководителя Минтранса РД Ширухана Гаджимурадова, данная четырехполосная магистраль с пропускной способностью более двадцати семи тысяч автомобилей будет способствовать ритмичному развитию дорожной отрасли региона.

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