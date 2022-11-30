Реализацию партийных проектов ЕР в Дагестане обсудили С. Меликов и А. Сидякин

Руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин и глава Дагестана Сергей Меликов сегодня обсудили реализацию проектов партии в республике, работу с населением, а также гуманитарную помощь.

Так, гуманитарная помощь от «Единой России» достигла 1100 тонн для гражданского населения и 126 тонн — для военных. Действует общественная приёмная Д. Медведева. Реализуется ряд инфраструктурных проектов, в частности по догазификации и капремонту.

В целом работа регионального отделения партии ЕР оценена как динамичная.