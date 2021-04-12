Реализацию инвестпроекта в Дербентском районе оценил директор Департамента Минсельхоза России Роман Некрасов

В рамках реализации инвестиционного проекта по закладке интенсивного сада плащадью тридцать гектар в ООО «Сапфир» Дербентского района проведён комплекс мероприятий, в числе которых строительство водоёма объемом семь тысяч кубов, установка капельной системы орошения. Кроме того, огорожена территория, уже высажены косточковые на площади в восемнадцать гектар. Объем проведённых мероприятий оценил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений федерального сельскохозяйственного ведомства Роман Некрасов. 10 апреля он с первым заместителем руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипом Шариповым посетил объект. По словам Романа Некрасова, регион находится в лидерах по увеличению садовых площадей и росту объемов производства плодово-ягодной продукции, а также отметил, что федеральное ведомство будет оказывать поддержку региону в развитии этого традиционного для Дагестана вида деятельности.

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