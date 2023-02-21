Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Дагестане позволила расселить 72 семьи

В программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Дагестане были включены 72 семьи, из которых 64 семьи из Махачкалы, а 8 семей из Унцукульского района.

В качестве способа переселения был использован выкуп жилья, за счет чего собственники смогут самостоятельно приобрести новое жилье. Пять семей оказались не согласны с оценочной стоимостью. По этим вопросам на данный момент проводятся судебные разбирательства.

Новая программа по расселению предусматривает переселение 91 МКД, расположенных на территории 10 муниципалитетов. Всего в этих домах проживают более пяти тысяч человек.