Реализация проекта «Земский учитель» в Дагестане продолжается

23 марта Уммупазиль Омарова приняла участие в заседании ведомственной коллегии. Вице-премьер отметила, что в 2020 году сто сорок педагогов будут участвовать в проекте «Земский учитель».

В данном проекте могут принять участие дипломированные педагоги не старше пятидесяти пяти лет, соответствующие всем категориям и профессиональным стандартам.

Напомним, что в прошлом году в рамках реализации данного проекта было трудоустроено пятьдесят специалистов. Всего в республике свободными остаются более трехсот сорока педагогических вакансий.