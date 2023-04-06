Реализация проекта по обустройству единственной в Дагестане базы отдыха для людей с повышенными потребностями – на особом контроле органов власти

Накануне по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова территорию базы отдыха общества «Весна» посетил министр труда и социального развития Дагестана Мурад Казиев.

Планируется отремонтировать жилые помещения, расширить зону пищеблока и провести другие мероприятия, чтобы создать более комфортные условия для отдыхающих.

Напомним, в прошлом году председатель организации Али Мусаев получил грант Главы РД на реализацию проекта по организации реабилитации военнослужащих, участвовавших в СВО. А в январе этого года базу отдыха посетил Сергей Меликов. Тогда же глава региона поручил профильным органам власти внимательно изучить проект дальнейшего развития базы отдыха и оказать обществу всю необходимую помощь в его реализации.