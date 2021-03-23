Реализация постановления СФ РФ должна улучшить жизнь в селах Дагестана

Отток сельского населения является болевой точкой всех горных районов Дагестана. На селе в основном остаются бюджетники, а также работающие и неработающие пенсионеры, которые поддерживают материально семьи своих детей как внутри района, так и за пределами. В каждом селе 2- 4 частных предпринимателя, которые в основном держат продуктовые и хозяйственно-строительные магазины, по несколько подворий на село индивидуально занимаются овцеводством и откормом КРС, извозом на маршрутных такси и т.д.

Как таковых массовых ремесел, приносящих доход, чтобы содержать семью, в горных селах не осталось. В Южном Дагестане в горных селах массово занимались ковроткачеством, и оно давало хороший доход. А сейчас эта отрасль пришла в упадок.

Желательно было бы, чтобы реализация постановления Совета Федерации о поддержке Республики Дагестан в самом Дагестане в значительной степени коснулось сельской местности, особенно горной. Хотелось бы избежать увеличения сел-призраков в горной части Дагестана.

Справочная информация

Рассмотрев в рамках Дней Республики Дагестан в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, проведенных 1–3 марта 2021 года, вопросы социально-экономического развития Республики Дагестан, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отмечает следующее.

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на развитие экономики и социальной сферы Республики Дагестан, являются ухудшение экологической ситуации, подверженность территории экзогенным геологическим процессам, невысокая инвестиционная активность, высокий уровень безработицы и низкий уровень оплаты труда, отток сельского населения из горных районов республики, неразвитость инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, недоступность качественной медицинской помощи.

Для решения указанных проблем требуются значительные капитальные вложения, привлечение частных и государственных инвестиций, в том числе софинансирование за счет средств федерального бюджета, улучшение инвестиционного климата и развитие государственно-частного партнерства в регионе.

Москва 17 марта 2021 года № 85-СФ

Абдурахман Манафов, зам. гл.редактора республиканской газеты «Вести Агула», член Союза журналистов РФ, заслуженный работник культуры Республики Дагестан