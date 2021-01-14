Реализация нацпроекта «Образование» позволяет создавать новые рабочие места

В рамках реализации нацпроекта «Образование» в общеобразовательных учреждениях республики создано двести тридцать семь новых рабочих мест. За прошлый год было открыто 84 «Точек роста», ещё сто семьдесят будет открыто в новом году. Реализация данных мероприятий позволяет создавать дополнительные рабочие места. Большое внимание уделяется и развитию цифрового образования. Так, в республике открыт уже третий Центр цифрового образования детей в городе Каспийске, который в том числе позволил трудоустроить двадцать четыре человека. По словам Уммупазиль Омаровой, реализация проектов в сфере образования позволяет не только улучшать инфраструктуру, но и создавать новые вакансии.

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