Реабилитационный центр для участников СВО построят в Дагестане

В Правительстве Дагестана под руководством вице-премьера Абдурахмана Махмудова состоялось первое в этом году заседание рабочей группы по делам инвалидов.

В рамках заседания были обсуждены актуальные вопросы, в числе которых создание центра реабилитации военнослужащих, получивших ранения во время СВО.

О подготовке к строительству подробно рассказала министр здравоохранения РД Татьяна Беляева. По её словам, центр будет предусматривать физическо-психологическую реабилитацию и рассчитан на 200 мест.

«Предполагается строительство 3 корпусов реабилитационного центра — это лечебный корпус, спальный корпус и столовая с пищеблоком. Также будет находиться бассейн с гидромассажем», — отметила министр.

Подводя итоги, Абдурахман Махмудов поручил усилить контроль за исполнением решений, принятых на заседании Совета при Главе РД по делам инвалидов.