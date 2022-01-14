РД-йин Народный Собранин Президиумди арайил акьуне сессия вере вахтт

11-пе январьди Дагъусттандин Гьер миллатарин мегIракайин Президиумди аттивуная завал аркьа маслихIет еридпе (январь вазалан) сессия. Файшуне заседание парламентин Председательди Заур Аскендерова.
18-пе январди 2022 иса сеIет йицIуйи Махачкала шагьурди дахъасе еридпе сессия Дагъусттандин гьер милатарин Собранин. Президиумди ме ягъас сессис хIезур акьуная йерчIу суал.
Хье Республикайин закондин проектти «ДухIуба акьуб хье Дагъусттандин гIедатарин хьибуд пе статья «Мал-девлетин закатарихъас идарабурин» хъара инвестиционный контракт ая организацибурис вере хайирдин закатихъас»
Хъара миштин духIубабур хьасе хье вилаятин закониди «Туристическая деятельность в Республике Дагестан». Ме кардихъ хъуттурфанасе сад пе хурубаъ.
Ме Законопроект арайил акьуне РД-йин художественный промыслабурна туризмайин министирди Эмин Мердановайи. Ме законарин проект арайил акьуная федеральный законодательствойин дараджа арайил хьас. Ме духIубавелар туризмайис аркьаф иджвелихъди яратмиш акьас э.
Хъара садпе хурубалди арайил акьасе хье вилаятин гIадатарин сасра проектар:
«РДйин 4-пе закондин духIубавелар», «РДйин шиниккварин Уполномоченный инсандин», «РДйин градостроительствойин», хъара духIубабур аркьагьилди хье Дагъусттандин законар «РДйин джалла милатарин арабур иджвелин ахтигьарарин », «Дагъусттандин предпринимателарин уполномочебурихъас».
Якьудпе хурубалди арайил акьуне РДйин «мал-девлетин закат ирцIан идарабурихъас»
Хъара депутатарис сессиъ алчархьая джуваб ес проекттис Федеральный законин №40361-8 «Об общих принципах местного самоуправления в единой системе публичной власти». Законодательствойин Комитетин Председательди Артур Исрапилова хабар йине ме законопроектин ке герек иде даражабурихъас. Ме федеральный проектин законарихъас гъургъуне джалла комитетариъ хье вилаятин парламентиъ.
Заседанин ахирахъди РД-йин Народный Собранин Председательди Заур Аскендерова кIвал акьуне ме агьал ая цIае коронавирус агъа итталин читинвеларихъас джемеIтис. Хъара ме COVID-19 агъа итталин руб йирхIубахъас. Хъара ми буюрмиш акьуне Председательдис экономикана политикайин Комитетин Сефер Алиевас хъара батIарди гъавурдиъ ихь пуна ме кардихъас ариш-варишдигI гIайя инсанар.
Наибет Гасукаева