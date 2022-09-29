В соответствии с Указом Президента Российской Федерации о выплатах гражданам Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, вынужденно покинувших территории и прибывших на территорию Российской Федерации, с 1 июля 2022 года установлены следующие выплаты:

а) ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 000 рублей;

б) ежемесячная социальная выплата инвалидам в размере 10 000 рублей;

в) доплата к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам, предоставляемая инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет, в размере 3000 рублей;

г) ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в размере 5000 рублей;

д) единовременная выплата беременным женщинам в размере 10 000 рублей;

е) единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20 000 рублей;

ж) ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 4000 рублей, а в случае если такой ребенок находится под опекой или попечительством, в размере 15 000 рублей, на каждого ребенка в возрасте до 23 лет при условии его обучения по очной форме в образовательной организации в размере 4000 рублей;

з) ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка в размере 10 000 рублей.

Выплаты лицам, признанным беженцами в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О беженцах», не производятся.

Лицам, имеющим право на получение выплат, предусмотренных подпунктами «а» и «б» Указа, производится одна из указанных выплат по их выбору.

Заявление о назначении социальной выплаты подается в управление социальной защиты населения по месту пребывания не позднее 31 декабря 2022 года, вместе с документами, подтверждающими статус (категорию) лица, прибывшего на территорию Российской Федерации (членов его семьи), выданными уполномоченными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в соответствии с законодательством.

Решение о назначении социальной выплаты принимается управлением социальной защиты населения не позднее 5 рабочих дней со дня подачи заявления о назначении социальной выплаты. В случае неподтверждения сведений, представленных лицом, прибывшим на территорию Российской Федерации, или в случае необходимости уточнения указанных сведений в рамках межведомственного информационного взаимодействия срок принятия решения о назначении социальной выплаты уполномоченным органом может быть продлен.

Предоставление социальных выплат осуществляется в том субъекте Российской Федерации, в котором лицо, прибывшее на территорию Российской Федерации, обратилось за их назначением. Предоставление социальных выплат в разных субъектах Российской Федерации или одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации не допускается.

Более подробная информация опубликована на официальном сайте Минтруда Дагестана в разделе «Социальная помощь» по ссылке https://dagmintrud.ru/info/sotsialnaya-pomoshch/