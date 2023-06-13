Разъяснения Минтруда Дагестана по вопросам участия во II этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

1.Что такое Всероссийская ярмарка трудоустройства?

Всероссийская ярмарка трудоустройства – это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами.

Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит одновременно во всех регионах страны. Крупнейшие компании представят свои вакансии и возможности карьерного продвижения. Участники ярмарки могут узнать об открытых вакансиях, о подготовке по интересующим их направлениям и о той, поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве.

Участниками ярмарки могут быть как соискатели, так и студенты, учащиеся или их родители.

2. Как можно стать участником «Всероссийской ярмарки трудоустройства»?

Если вы работодатель или соискатель – необходимо обратиться в Центр занятости г.Махачкалы.

Номера «Горячей линии»: 8(963)374-59-99; 8(8722) 67-38-02.

В нашем регионе I I- федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 23 июня с 15.00 до 19.30 часов по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, на площадке Аварского музыкально-драматического театра

3. Можно ли записаться на Всероссийскую ярмарку трудоустройства заранее?

Да, на федеральный этап записаться заранее можно. Вы сможете оставить свой контактный телефон или электронную почту на портале «Работа Россия».

Также у вас есть возможность обратиться по номерам «Горячей линии»: 8(963)374-59-99; 8(8722) 67-38-02 либо непосредственно в Центр занятости по адресу: г.Махачкала, ул.Абубакарова, 117, Центр занятости г.Махачкалы.

4. Чем ярмарка трудоустройства отличается от обычной ярмарки вакансий?

Ярмарка трудоустройства – это комплексное мероприятие, где участники смогут пройти профориентацию, поучаствовать в дискуссиях, мастер-классах, тренингах, встретиться лицом к лицу с HR-службами сразу всех ключевых работодателей субъекта. Также будет возможность узнать о программах обучения, поддержки при запуске бизнеса.

За счет одновременного проведения ярмарки трудоустройства по всей стране у соискателей появляется возможность в течение короткого времени в одном месте увидеть лучшие вакансии России, а работодатели смогут предложить сотрудничество соискателям, где бы они ни находились.

5. Какие профессии будут представлены на ярмарке?

Ярмарка трудоустройства – это витрина самых привлекательных вакансий России. Можно будет найти ту работу, какая интересна конкретному соискателю с учетом жизненной ситуации.

6. Если у меня есть работа или я только выбираю профессию, можно попасть на ярмарку?

Да, можно. Формат ярмарки предусматривает презентацию не только работодателей, но и всех возможностей современной государственной службы занятости. На площадках проведения ярмарки будут работать площадки профориентации, образовательных организаций, здесь расскажут о том, как повысить квалификацию или пройти переобучение по востребованной профессии. Ярмарка – это открытое масштабное событие, куда можно прийти школьникам, студентам, их родителям, безработным и тем, кто готов изменить свой карьерный трек.

7. Каких результатов ждете от Всероссийской ярмарки трудоустройства?

По прогнозам, участниками Всероссийской ярмарки трудоустройства станут более полумиллиона жителей России из всех субъектов страны.

В Республике Дагестан планируется участие более 3 тысяч человек.

8. Может ли ярмарка трудоустройства пройти в субъекте в другие сроки, чем запланировано на федеральном уровне?

23 июня мероприятия пройдут во всех регионах – по всей России.

9. Всероссийская ярмарка трудоустройства станет ежегодным событием?

В этом году Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится впервые. По итогам мероприятия будет принято решение о ее дальнейшем статусе.