Разъяснения Минтруда Дагестана о программе переобучения по нацпроекту «Демография»

На портале «Работа России» открыта запись на переобучение в рамках нацпроекта «Демография». Обучение можно пройти бесплатно и получить знания по востребованным в республике профессиям. Отвечаем на наиболее распространенные вопросы граждан, планирующих принять участие в программе переобучения.
Как записаться на обучение?
Подать заявку на портале «Работа России (https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/)»
В течение трех дней после подачи заявки пройти профориентацию в центре занятости по месту проживания и предоставить необходимые документы.
Зачем проходить профориентацию перед обучением?
Профессиональная ориентация поможет подобрать наиболее подходящую образовательную программу. Будут учтены личные качества, интересы, ранее полученное образование и опыт соискателя, а также потребности локального рынка труда.
Значит, вы сможете получить знания, которые необходимы и востребованы работодателями именно в вашем регионе проживания по той программе, которая подходит именно вам.
Можно ли учиться дистанционно?
Да! Проходить обучение можно как очно, так и дистанционно, если такой формат предусмотрен для конкретной программы.
Где посмотреть доступные курсы и программы?
На сайте «Работа России» по ссылке (https://trudvsem.ru/educational-programs/). Вы также можете использовать фильтры для поиска. Например, отметить регион проживания, подходящую форму обучения или образование.
В перечне есть одинаковые программы. Как выбрать нужную?
Образовательные программы по одному и тому же направлению могут отличаться по условиям стартовых знаний кандидатов, сложности программы, срокам и форме обучения. Подобрать подходящую программу вам обязательно помогут сотрудники центра занятости. Как раз для этого и нужна профориентация до начала обучения.
Если нет высшего или среднего образования, можно пройти обучение?
Да, конечно. Есть программы, для которых базовое образование не требуется.
Сколько длится обучение?
От 3 недель до 3 месяцев — в зависимости от выбранной программы.
Нужно ли оплачивать обучение?
Нет! Обучение проводится бесплатно.
Можно учиться, не прерывая работу?
Да. Доступно много программ заочной и дистанционной формы, обучение по которым можно совмещать с работой.
Обучение поможет в трудоустройстве?
Да! Перед обучением заключается трехсторонний или двусторонний договор:
трехсторонний договор — если гражданин планирует в дальнейшем работать по найму: его подписывают оператор образовательной программы, будущий работодатель и гражданин;
двусторонний договор — если гражданин намерен открыть свое дело по результатам обучения.