Разъяснения Минтруда Дагестана о программе переобучения по нацпроекту «Демография»

На портале «Работа России» открыта запись на переобучение в рамках нацпроекта «Демография». Обучение можно пройти бесплатно и получить знания по востребованным в республике профессиям. Отвечаем на наиболее распространенные вопросы граждан, планирующих принять участие в программе переобучения.

Как записаться на обучение?

Подать заявку на портале «Работа России (https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/)»

В течение трех дней после подачи заявки пройти профориентацию в центре занятости по месту проживания и предоставить необходимые документы.

Зачем проходить профориентацию перед обучением?

Профессиональная ориентация поможет подобрать наиболее подходящую образовательную программу. Будут учтены личные качества, интересы, ранее полученное образование и опыт соискателя, а также потребности локального рынка труда.

Значит, вы сможете получить знания, которые необходимы и востребованы работодателями именно в вашем регионе проживания по той программе, которая подходит именно вам.

Можно ли учиться дистанционно?

Да! Проходить обучение можно как очно, так и дистанционно, если такой формат предусмотрен для конкретной программы.

Где посмотреть доступные курсы и программы?

На сайте «Работа России» по ссылке (https://trudvsem.ru/educational-programs/). Вы также можете использовать фильтры для поиска. Например, отметить регион проживания, подходящую форму обучения или образование.

В перечне есть одинаковые программы. Как выбрать нужную?

Образовательные программы по одному и тому же направлению могут отличаться по условиям стартовых знаний кандидатов, сложности программы, срокам и форме обучения. Подобрать подходящую программу вам обязательно помогут сотрудники центра занятости. Как раз для этого и нужна профориентация до начала обучения.

Если нет высшего или среднего образования, можно пройти обучение?

Да, конечно. Есть программы, для которых базовое образование не требуется.

Сколько длится обучение?

От 3 недель до 3 месяцев — в зависимости от выбранной программы.

Нужно ли оплачивать обучение?

Нет! Обучение проводится бесплатно.

Можно учиться, не прерывая работу?

Да. Доступно много программ заочной и дистанционной формы, обучение по которым можно совмещать с работой.

Обучение поможет в трудоустройстве?

Да! Перед обучением заключается трехсторонний или двусторонний договор:

трехсторонний договор — если гражданин планирует в дальнейшем работать по найму: его подписывают оператор образовательной программы, будущий работодатель и гражданин;

двусторонний договор — если гражданин намерен открыть свое дело по результатам обучения.