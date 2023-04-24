Разъяснения Минтруда Дагестана о порядке продления пособий и выплат на детей

Определенные выплаты для семей с детьми назначаются сразу на весь период, когда положено это пособие, другие — до определенного срока или возраста ребенка. Как не запутаться в сроках подачи заявлений?

Разъяснения о том, когда нужно подавать заявление на выплаты, и какие из них требуют продления:

Единое пособие беременным женщинам

Заявление можно подать после 12 недель беременности и до месяца родов. При этом вне зависимости от даты подачи заявления пособие назначается с месяца постановки на учет (но не раньше 6 недель беременности и только за период начиная с 1 января 2023 года).

Продлевать не нужно.

Единое пособие на детей с рождения и до 17 лет

Подать заявление можно в любое время с рождения ребенка и до его 17-летия.

Назначается на 12 месяцев. Для назначения выплаты на следующие 12 месяцев нужно подать новое заявление, при этом заново проводится комплексная оценка нуждаемости.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей

Пособие назначается проактивно — то есть, без заявления.

Продлевать не нужно.

Ежемесячная выплата на ребенка до 3 лет из средств материнского капитала

Заявление можно подать в любое время, пока ребенку не исполнилось 3 года. Если обратиться за выплатой в течение 3 месяцев со дня рождения ребенка, ее назначат с даты рождения, если позже — со дня обращения.

Пособие назначают на 12 месяцев. По истечении 12 месяцев нужно подать новое заявление, при его рассмотрении будет заново проверяется среднедушевой доход семьи.