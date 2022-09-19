Разъяснения Минтруда Дагестана о порядке и сроках выдачи справки для назначения государственной социальной стипендии

Ввиду большого количества поступающих заявлений на получение справки для назначения социальной стипендии, в Управлении социальной защиты в городе Махачкала к приему заявлений граждан привлечены дополнительные специалисты.

Отметим, что заявления на получение справки для назначения социальной стипендии принимаются органами социальной защиты населения в течение всего года без ограничений.

Напомним, что справка для назначения социальной стипендии выдается гражданам, обучающимся по очной форме обучения из числа лиц, которым назначена (предоставлена) государственная социальная помощь в течение года, предшествующего дате обращения за такой Справкой, в виде:

1. Государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам.

2. Социальных доплат к пенсии.

3. Социальных выплат (ежемесячное пособие на ребенка; единовременная денежная выплата семье при рождении ребенка (детей) (из числа малоимущих семей; единовременная денежная выплата на детей, поступающих в первый класс, из малоимущих многодетных семей; ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным малоимущим семьям; субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг).

Лицом, которому назначена государственная социальная помощь, факт назначения которой дает право на получение Справки, является непосредственно студент, а также члены его семьи.

К заявлению о выдаче Справки для назначения государственной социальной стипендии заявителем прилагаются следующие документы:

1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность студента (с предъявлением оригинала).

2. Справка с места учебы (об обучении студента по очной форме).

3. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность законного представителя заявителя или уполномоченного лица (с предъявлением оригинала).

4. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.

5. Справка о составе семьи.

6. Документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство о расторжении брака).

При поступлении заявления о выдаче Справки для назначения государственной социальной стипендии, управлением социальной защиты населения, при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления, проверяется наличие документов и сведения, содержащиеся в представленных документах.

Далее для подтверждения данных, указанных в заявлении, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации, орган соцзащиты направляет электронный запрос в порядке межведомственного информационного взаимодействия по следующим сведениям:

1. Документ, подтверждающий получение пенсии и (или) иных выплат в территориальных управлениях Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Дагестан.

2. Сведения о предоставлении ежемесячного пособия на ребенка, единовременной денежной выплаты семьям при рождении ребенка (детей) (из числа малоимущих семей), единовременной денежной выплаты на детей, поступающих в первый класс, из малоимущих многодетных семей, ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям.

3. Сведения о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

4. Сведения о социальном контракте с заявителем.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный или внутриведомственный запрос о представлении документов или сведений не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса.

Общий срок подготовки и выдачи Справки или решения об отказе в выдаче Справки не может превышать 14 календарных дней. При этом срок подготовки и выдачи Справки исчисляется с первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявителем заявления в управление социальной защиты населения.