Разъяснения для получения QR-кода

На Госпортале граждане могут получить QR-код, действительный в следующих случаях:

1) Гражданин сделал прививку вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной;

2) Гражданин переболел COVID-19 (действителен в течение полугода);

3) Наличие у гражданина отрицательного результата ПЦР-теста (действителен в течение 72 часов).

После введения второй дозы вакцины либо однокомпонентной вакцины, выздоровления после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, получения отрицательного результата ПЦР-тестирования сертификат загружается на Единый портал государственных услуг. Его также можно получить в мобильном приложении. Для просмотра необходимо набрать в поиске «сертификат», файл можно скачать для последующего доступа в режиме оффлайн. В случае, если документ не поступил в личный кабинет ЕПГУ, можно обратиться с жалобой в государственный орган, нажав на кнопку «Пожаловаться на отсутствие сертификата».

QR-код содержит идентификатор документа и ссылку на страницу его проверки. С помощью QR-кода гражданин может подтвердить право на посещение общественных мест в период действия ограничений, вызванных COVID-19.

Для подтверждения гражданину необходимо предъявить QR-код для сканирования на экране мобильного устройства или на бумажном носителе. Субъект хозяйственной деятельности проводит процедуру сканирования с использованием камеры смартфона, планшета, иного подобного устройства, считывающего QR-код, подключенного к сети «Интернет». При том для идентификации после перехода по ссылке на страницу статуса действительности сертификата необходимо сверить инициалы и дату рождения с данными, содержащимися в документе, удостоверяющем личность гражданина. Во избежание мошенничества следует обратить внимание, что ссылка обеспечивает переход на Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Для удобства проведения процедуры сканирования крайне желательно использовать мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус». При сканировании сертификатов, выпущенных мошенниками, откроется отдельная страница на портале госуслуг и будет выдаваться ошибка.