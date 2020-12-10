Разъяснение

В связи с распространившейся информацией не соответствующей действительности о том, что Президиум Народного собрания Республики Дагестан исключил из предполагаемых вопросов повестки дня 52 сессии вопрос «О даче согласия для назначения на должность Председателя Правительства республики Дагестан» разъясняем следующее.

Постановлением Президиума Народного Собрания Республики Дагестан от 7 декабря 2020 года № 346 созвана сессия Народного Собрания шестого созыва 11 декабря 2020 года в 10 часов. Пунктом 2 этого постановления в повестку дня сессии предложено включить некоторые вопросы в том числе и вопрос «О даче согласия для назначения на должность Председателя Правительства Республики Дагестан».

Постановлением Президиума Народного Собрания Республики Дагестан от 8 декабря 2020 года № 347 «О внесении изменений в Постановление Президиума Народного Собрания Республики Дагестан от 7 декабря 2020 года № 346» в пункт 2 названного постановления дополнительно включены еще 6 вопросов.

Вопрос «О даче согласия для назначения на должность Председателя Правительства Республики Дагестан» из предполагаемой повестки дня не исключался.

Кроме того, добавим, что личное участие Врио Главы РД при рассмотрении вопроса «О даче согласия для назначения на должность Председателя Правительства Республики Дагестан» не обязательно.

Проект Постановления Народного Собрания Республики Дагестан

О повестке дня пятьдесят второй сессии Народного Собрания Республики Дагестан шестого созыва

Народное Собрание Республики Дагестан постановляет:

Включить в повестку дня пятьдесят второй сессии Народного Собрания Республики Дагестан шестого созыва следующие вопросы:

1. О даче согласия для назначения на должность Председателя Правительства Республики Дагестан.

2. О проекте закона Республики Дагестан «О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Дагестан «О транспортном налоге».

3. О проекте закона Республики Дагестан «О внесении изменения в статью 17 Закона Республики Дагестан «Об образовании в Республике Дагестан».

4. О проекте закона Республики Дагестан «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона Республики Дагестан «Об образовании в Республике Дагестан».

5. О проекте закона Республики Дагестан «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Республике Дагестан».

6. О проекте закона Республики Дагестан «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О градостроительной деятельности в Республике Дагестан».

7. О проекте закона Республики Дагестан «О внесении изменения в статью 18 Закона Республики Дагестан «О пожарной безопасности».

8. О проекте закона Республики Дагестан «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О государственной гражданской службе Республики Дагестан» и Закон Республики Дагестан «О муниципальной службе в Республике Дагестан».

9. О проекте закона Республики Дагестан «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств».

10. О внесении изменений в состав Молодежного парламента при Народном Собрании Республики Дагестан.

11. Разное.