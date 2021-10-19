Разъяснение информации Минтруда Дагестана по осуществлению выплат пособий на детей от 3 до 7 лет

В связи с внесением изменений в правила назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно нуждающимся в поддержке семьям, проживающим на территории Республики Дагестан, поступает множество вопросов от населения по правилам начисления данного пособия и по срокам их выплат.

Для перерасчета ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в повышенном размере гражданам необходимо подать заявление до 31 декабря 2021 года.

Перерасчет размера ежемесячной выплаты производится с 1 января 2021 года, но не ранее чем со дня достижения ребенком возраста 3 лет. При этом ежемесячная выплата в соответствующем размере устанавливается на 12 месяцев с даты обращения за такой выплатой, но не более чем до дня достижения ребенком возраста 8 лет.

Размер выплаты может быть разным – 50, 75 или 100 % прожиточного минимума установленного в республике.

Ежемесячная выплата осуществляется в размере:

50 % – в размере 5 378,50 рублей — минимальный размер выплаты;

75 % – в размере 8 067, 75 рублей – если минимальное пособие не позволяет поднять среднедушевой доход до прожиточного минимума;

100 % – в размере 10 757, 00 рублей – если и повышенный размер не позволяет вывести семью из числа нуждающихся.

В связи с недофинансированием денежные средства на осуществление ежемесячной выплаты за сентябрь 2021 года будут перечислены в октябре 2021 года.

12 октября 2021 года Минтрудом РД на осуществление выплаты за октябрь 2021 года семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет получены средства в сумме 913,6 млн. руб. из федерального бюджета и 48,1 млн. руб. – республиканского бюджета.

Более того, ввиду возникновения дополнительной потребности в средствах в Минтруд России направлена дополнительная заявка на октябрь 2021 года. По мере поступления средств до конца октября будет осуществлена выплата получателям, которым она назначена, в полном объеме.