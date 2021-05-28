Развитие в Дагестане детской паллиативной службы обсудили на семинаре в РПЦ

В Республиканском перинатальном центре при участии представителей благотворительного фонда «Детский паллиатив» из Москвы состоялся семинар по вопросам оказания паллиативной помощи детям. По словам директора фонда Карины Вартановой, в Дагестане многое сделано для развития паллиативной службы, однако сохраняется потребность в обучении. Напомним, в республике в конце прошлого года начала работу бригада по оказанию детской паллиативной помощи на дому. Кроме того, в ДГКБ, расположенной по улице Аметхана Султана города Махачкалы, открыто детское паллиативное отделение. С мая 2021 года количество коек в отделении увеличено до 20.

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