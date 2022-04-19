Развитие туризма в Дагестане обсудили на совещании под руководством Сергея Меликова

До начала туристического сезона в Дагестане остались считанные дни. Подготовку к приёму гостей в текущем году, развитие отрасли и создание необходимой инфраструктуры обсудили на совещании под руководством Сергея Меликова.

Глава субъекта указал на необходимость активизации работы в муниципалитетах региона с целью устранения недоработок в информационном пространстве, создании необходимой инфраструктуры и реализации интересных проектов в данной сфере, что позволит в полной мере реализовать туристический потенциал региона.

В 2021 году Дагестан посетили более миллиона туристов. Одной из часто посещаемых локаций в регионе признан бархан Сары-кум и национальный заповедник «Самурский». Кроме того в регионе реализуется ряд проектов в туристическом кластере, который создаст дополнительные условия для отдыхающих.

В числе крупных инвестиционных проектов и создание гостевого дома в ауле Чох и создание комплекса «Золотые пески». В рамках совещания выступили руководители ведомств и муниципалитетов по вопросам отрасли. Завершая совещание, Сергей Меликов поручил устранить озвученные недостатки до 25 апреля.