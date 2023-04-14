Экономика

Развитие туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Дагестана обсудили в Минэкономразвития России

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14 апреля, при участии Сергея Меликова, состоялось заседание рабочей группы по развитию туризма на территории Республики Дагестан.

Заседание прошло под руководством замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова.

В ходе мероприятия был обсуждён вопрос создания туристско-рекреационной особой экономической зоны в Дербентском районе. По словам Сергея Меликова, реализация таких масштабных проектов необходима для перехода туристической инфраструктуры региона на качественно новый уровень. Первые шаги в рамках реализации проекта уже сделаны, на данный момент разрабатывается мастер-план.

Глава Дагестана выразил благодарность руководству Минэкономразвития РФ за поддержку в развитии туристической отрасли республики.

«Создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа», — сказал Меликова, — является мощным механизмом поддержки бизнеса в сфере туризма.

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