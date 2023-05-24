Развитие транспортной логистики в Дагестане невозможно без создания и модернизации железнодорожных объектов

Такое мнение выразил Сергей Меликов на встрече с начальником Северо-Кавказской железной дороги.

«Мы рассматриваем развитие транспортной логистики в регионе в комплексе. Сегодня только в Дагестане есть единая система пунктов пропуска через госграницу, объединяющая железнодорожные перевозки и автодорожный грузопоток», — сказал глава республики.

Отдельно он подчеркнул важность модернизации подводящих железнодорожных путей к Махачкалинскому морскому торговому порту. По его словам, объект становится стратегическим для всей страны в рамках коридора «Север-Юг».

Со своей стороны Сергей Задорин отметил, что в республике ведётся масштабная работа по развитию железнодорожной инфраструктуры. Это перевод приграничного участка «Дербент – Самур» на систему тяги переменного тока и модернизация железнодорожного пункта пропуска «Дербент».

«Проектные институты, которые занимаются будущими маршрутами, часто бывают в Дагестане. Никаких проблем не возникает, проектирование ведется в установленные сроки», – заявил начальник Северо-Кавказской железной дороги.