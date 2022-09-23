Развитие пчеловодства и экспорт продукции за рубеж обсудили в Правительстве РД

Под руководством зампредседателя Правительства РД Наримана Абдулмуталибова 22 сентября обсудили развитие пчеловодства и сбыт продукции как на рынках России, так и за рубежом. Участниками обсуждения стали также руководитель Минсельхоза РД Мухтарбий Аджеков и руководитель Ассоциации пчеловодов Дагестана Надыр Ахмедов.

Во время встречи обсудили проблемы отрасли, среди которых отсутствие больших пасек и товарно пчеловодных хозяйств, ограниченность мероприятий по профилактике болезней пчёл. Отдельно был обсужден вопрос отсутствия господдержки.

Вице-премьер озвучил доступные меры господдержки, подходящие для пчеловодства, а также сообщил о выделении первой субсидии в 9 млн рублей на развитие пчеловодства в республике. Субсидирование позволит вернуть 50% вложенных в приобретение пчелосемей средств.