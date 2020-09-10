Развитие малоэтажного строительства обсудили на заседании Совета по градостроительству под руководством Владимира Васильева

9 сентября состоялся Совет при Главе РД по развитию градостроительства и архитектуры в субъекте. Возглавил мероприятие Владимир Васильев. Главной темой заседания стало развитие малоэтажного и комплексного строительства в регионе.

Также на мероприятии было представлен ряд проектов, в том числе «Строительство экспозиционного центра в Махачкале». Данный проект является инновационным для республики, так как здесь будут реализованы самые передовые идеи архитекторов и инженеров: подземная парковка, водопад и ботанический сад, где будет находиться более двух тысяч растений.

В рамках мероприятия Владимиру Васильеву представили презентацию решений по благоустройству мест массового скопления людей.