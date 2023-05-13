Развитие любительского спорта в Дагестане на высоком уровне

Такое мнение выразил депутат Государственной Думы Султан Хамзаев.

«Особенно это заметно в нашем футболе. Тому пример, в этом году любительская футбольная лига Дагестана, которая признана Российским футбольным союзом лучшей в России!

Особо важно поддерживать наших ребят в муниципалитетах, которые организуют по-настоящему зрелищные турниры в своих районах.

В селе Дылым стартовал уже 6-й по счету сезон Казбековской футбольной лиги. В этом году участие в ней принимают 19 команд из разных городов и районов республики. На протяжении 3 месяцев наши ребята будут выявлять сильнейшие команды.

Хочу поблагодарить за активную работу по развитию спорта в районе, популяризацию здорового образа жизни администрацию главы района в лице Гаджимурада Мусаева и моего помощника Камала Абдулаева. Его работа – пример многим, как можно быть полезным в Республике; несмотря на свой возраст обладает всеми настоящими качествами дагестанца и джигита!», — написал парламентарий на своей странице в телеграм.