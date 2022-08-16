«Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» проект для учеников 8–11 классов

Министерство цифрового развития Республики Дагестан сообщает о том, что в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется проект по предоставлению школьникам 8–11 классов возможности прохождения дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования (далее – проект «Код будущего»).

Набор участников проекта «Код будущего» запланирован на портале Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», начиная с 15 августа 2022 года. Обучение стартует в сентябре-октябре 2022 года.