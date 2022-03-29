Развитие ИТС в Махачкалинской агломерации обсудили в Правительстве Дагестана

28 марта в Махачкале состоялась встреча вице-премьера РД Ризвана Газимагомедова с руководством Группы компаний «УрбанТех» по вопросам текущего статуса и промежуточным результатам по исполнению госконтракта на «Создание интеллектуальной транспортной системы Махачкалинской агломерации 2021-2023 гг». Ключевыми вопросами встречи стали также оптимизация дорожного движения и мониторинг дорожно-транспортной ситуации в Махачкале, а также возможный ввод комплексных систем безопасности дорожного движения в регионе. На данный момент в республике создан центр обработки данных и центр управления общественным транспортом. Кроме того, введены определенные модули системы ИТС. Важным моментом обсуждения стал вопрос обновления состава рабочей группы и согласование с ней плана, предложенного «УрбанТех», по развитию интеллектуальных транспортных систем в регионе. По итогам встречи Ризван Газимагомедов дал поручение включить в состав рабочей группы сотрудников ряда региональных министерств и ведомств, а также подготовить и внести нормативный акт Правительства РД с учётом изменённого состава.

Вконтакте Одноклассники