Развитие госпабликов обсудили ЦУР и Минцифры Дагестана

Совещание о развитии госпабликов и реализации Федерального закона 8-ФЗ прошло в республике. Участие в нем приняли начальник Управления АГиП по информационной политике Рашид Акавов, руководитель ЦУР РД Ислам Мусаев, министр цифрового развития региона Юрий Гамзатов, руководители муниципалитетов.

«В Дагестане 3367 организаций обеспечили работу по получению отметки «Госорганизация». Муниципалитетам необходимо обеспечить проведение работ по исправлению ошибочной идентификации, связанной со школами. Нужно обращать внимание и на охват населения, вовлечённость, соблюдение требований к оформлению и ведению, а администратором должен быть отдельный ответственный сотрудник учреждения», – отметил руководитель Ислам Мусаев.

Резюмируя, Рашид Акавов поручил доработать имеющиеся недоработки и замечания в течение недели.