Культура, Общество, Экономика

Развитие Дербента – «прорывной» проект не только для Дагестана, но и для России

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Реализацию госпрограммы по развитию Дербента обсудил Сергей Меликов на совещании 26 февраля.
В ходе встречи было озвучено, что стратегия комплексного развития древнего города Дербента в последствии будет применена и в других городах Дагестана.

Отметим: за предыдущие три года на реализацию данного проекта выделено более 9 млрд рублей, которые направлены на строительство социальных учреждений, капремонт и строительство городской инфраструктуры, дорог, улиц и парков.

В процессе совещания были оценены финансовая поддержка проекта через средства налогового характера, инвестиции и бюджет.

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