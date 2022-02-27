Развитие Дербента – «прорывной» проект не только для Дагестана, но и для России

Реализацию госпрограммы по развитию Дербента обсудил Сергей Меликов на совещании 26 февраля.

В ходе встречи было озвучено, что стратегия комплексного развития древнего города Дербента в последствии будет применена и в других городах Дагестана.

Отметим: за предыдущие три года на реализацию данного проекта выделено более 9 млрд рублей, которые направлены на строительство социальных учреждений, капремонт и строительство городской инфраструктуры, дорог, улиц и парков.

В процессе совещания были оценены финансовая поддержка проекта через средства налогового характера, инвестиции и бюджет.