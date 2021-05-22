Разведение мелкого рогатого скота в Дагестане получит господдержку

На XXI Российской выставке племенных овец и коз в Минводах 20 мая выступил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и сообщил, что развитие животноводства — одна из приоритетных задач в стране и в 2021 году только в мелкий рогатый скот будет вложено 2 миллиарда рублей. Это позволит построить новые овцеводческие фермы, обеспечить отрасль техникой, закупить племенной молодняк и так далее.

Также Дмитрий Патрушев напомнил о том, что в текущем году доступна новая мера господдержки — компенсация затрат на производство мяса мелкого рогатого скота по ставке на килограмм живого веса.