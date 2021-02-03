Разработку Стратегии развития республики обсудили в Правительстве РД

Временно исполняющий обязанности руководителя регионального кабинета министров Нюсрет Омаров возглавил заседание рабочей группы по обсуждению Стратегии социально-экономического развития РД до 2024 и 2030 годов. Стратегия будет содержать оценку потенциала развития социально-экономических показателей региона, приоритеты, цели и задачи для повышения уровня жизни дагестанцев. По словам Нюсрета Омарова, до конца февраля необходимо подготовить первую редакцию Стратегии. Наряду с этим будет разрабатываться План мероприятий, направленных на её реализацию. В заседании, которое состоялось 2 февраля, приняли участие руководители министерств, ведомств, муниципалитетов, общественных и научных учреждений, а также эксперты.

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