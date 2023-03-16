Образование

Разработанные в Дагестане, программы дополнительного образования признаны лучшими в России

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Министр образования и науки РД Яхья Бучаев сообщил о том, что в целях повышения качества образования организованы и проведены мероприятия по улучшению качества образования и развитию региональной системы образования.

В этих целях разработаны новые программы дополнительного профессионального образования, проведены республиканские форумы, семинары и т.д… Указанные мероприятия проводились с привлечением ведущих педагогов высших учебных заведений из других регионов России.

«За 2021 год ДИРО разработал 21 программу дополнительного профессионального образования, которые признаны лучшими и включены в Федеральный реестр», — сказал Бучаев.

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