Разработанные в Дагестане, программы дополнительного образования признаны лучшими в России

Министр образования и науки РД Яхья Бучаев сообщил о том, что в целях повышения качества образования организованы и проведены мероприятия по улучшению качества образования и развитию региональной системы образования.

В этих целях разработаны новые программы дополнительного профессионального образования, проведены республиканские форумы, семинары и т.д… Указанные мероприятия проводились с привлечением ведущих педагогов высших учебных заведений из других регионов России.

«За 2021 год ДИРО разработал 21 программу дополнительного профессионального образования, которые признаны лучшими и включены в Федеральный реестр», — сказал Бучаев.