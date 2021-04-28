Разрабатывается проект центра против опустынивания

27 апреля прошёл ВКС по инициативе Правительства Республики Калмыкия по обсуждению проблемы опустынивания земель. От Дагестана в совещании приняли участие зампредседателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов. На совещании также был рассмотрен вопрос создания Центра по борьбе с опустыниванием территорий, использовав под базу действующие научные организации страны.

По результатам анализа, озвученным министром сельского хозяйства Калмыкии Максимом Менкнасуновым, опустынивание затрагивает территорию площадью больше 50 миллионов гектаров. Антропогенное изменение территорий Юга страны, по его мнению, является масштабной экологической и социально-экономической проблемой.

По отчёту Абдулмуслима Абдулмуслимова, в Дагестане наиболее подвержены негативному процессу Чёрные земли и Кизлярские пастбища. Для сравнения в 1950-х годах на территории Чёрных земель опустынивание затронуло лишь 3,5% площади, когда в 2000 году опустынивание здесь составляло уже 94%.

ВКС позволил обозначить пути решения данной проблемы. Совместная работа в данном направлении будет продолжена.