Размышления о судьбе родного языка

Шиниккв де1ешучин, баба бизира иц1андава

Дорогие земляки! Прежде чем изложить свое видение актуальных проблем нашего родного агульского языка, хочу выразить безмерную благодарность всем тем, кто живет на земле наших предков, сохраняет наш язык, наши села, наши горы, а также тем, кто не забывает свой родной язык, прилагает все усилия для его сохранения.

На земном шаре по различным подсчетам существует где-то 6-7 тысяч языков, число которых сокращается с каждым годом. Исчезновение языков наблюдалось во все времена, но наиболее активно это стало происходить в последние столетия. Умирают не только малые языки, но и многомиллионные, например, древнегреческий. На нём говорило более 15 миллионов людей. На нем писали Аристотель и Платон. Его принято считать научным языком. Более 1 миллиона английских слов взято именно с греческого. Латынь, которая используется и сегодня во всем мире в медицине, тоже мертвый язык (правда, используется как культовый язык в Ватикане). А восставших языков из мертвых очень мало, один из них иврит.

В задачи экологической лингвистики как раз и входят проблемы изучения взаимодействия между языком, человеком как языковой личностью и его окружающей средой; рассматриваются также проблемы, связанные с влиянием внешней среды через человека и социум на язык, так и влияние языка на нравственный и духовный уровень общества.

Агульский язык относится к восточнолезгинской группе нахско-дагестанской ветви иберийско-кавказской семьи языков.

Древневосточнолезгинский диалект (откуда потом образовались лезгинский, агульский и табасаранский языки) выделился из прадагестанского языка где–то на рубеже 1 тысячелетия н. э. (по данным лингвостатистического метода, примененного к агульскому языку З.К.Тарлановым). 8 тысяч лет назад еще существовал общедагестанский язык.

Еще Пифагор (2-ая пол.VI– нач. V вв. до н.э.), который известен нам всем по его теореме, отмечал, что «Для познания нравов какого ни есть народа старайся прежде всего изучить его язык».

Лингвисты отмечают, что к концу нынешнего века исчезнет половина языков мира. По оценкам ученых, угроза исчезновения нависла примерно над 40% языков мира.

Автор книги «Когда умирают языки» Д. Харрисон отмечает, что темпы исчезновения языков просто беспрецедентны для истории человечества. «Причем оно происходит быстрее, чем вымирание растений и животных. В «Красную Книгу» можно было бы внести более 40% языков мира.

Почему умирают языки

Когда вымирают животные, птицы, растения, дельфины, люди скорбят об их гибели, прилагают усилия для их сохранения. Но смерть языка проходит тихо и незаметно, хотя случается и чаще: каждые две недели исчезает еще один язык. Главные виновники – глобализация и миграция.

Отсутствие работы, тяжелые условия жизни вынуждают людей переселяться из родных сел и деревень в большие города, а там на смену родным языкам приходит межнациональный язык, на котором изъясняются и на работе, и на улице, и в школе и в вузах, постепенно сужая сферу употребления родных языков, а потом и вовсе вытесняя их. Дети, родившиеся уже в городах, как правило, в третьем поколении уже не знают языка своих дедов и прадедов.

К чему приводит утрата языков

Утрата языков означает, что вместе с ними исчезают культуры, особые способы видения мира. Кроме того, утрата языков часто означает еще и утрату национальной идентичности. Нет языка – нет этноса.

Утраченные языки уносят с собой в могилу не только отдельные слова и особенности культуры, но и значительную долю познаний, накопленных данным этносом, человечеством в течение тысячелетий.

Состояние изученности агульского языка

Научное исследование агульского языка было в 1895 начато Р. Эркертом, в 1907 – Дирр А.М. (на базе буркиханского говора), в 1941 г. Р.Шаумян (на основе кошанского диал.), в 1970 г. А.Магометов привлек все диалекты. С 80-х годов появляются работы, как носителей агульского языка, так и этнических агульцев: З.К.Тарланова, Н.Д.Сулейманова, С.Р.Мердановой, С.Н.Гасановой, Ш.А.Мазанаева, И.А.Мазанаева, З.Г.Каидова, Г.А.Алхасова, М.Р.Рамазанова, Р.Р.Гасановой, Н.Р.Исрафилова, С.Д.Магомедовой, Н.Гаджиева, Р. Сулеймановой и др.

С начала 2000-х к исследованию агульского языка приступают московские ученые, сотрудники Института языкознания Академии наук России Майсак Тимур Анатольевич (написал прекрасную книгу, приехал с этим роскошным подарком к агульцам, но мы не смогли ему даже презентацию организовать, поблагодарить за его труд), Ганенков Дмитрий Сергеевич. Сейчас, правда, его интересы находятся больше в области даргинского языка.

На сегодняшний день издано немало словарей агульского языка: агульско-русский (М.Р.Рамазанов, Ш.А.Мазанаев) и русско-агульский (Ш.А.Мазанаев) словари, паремиологический, фразеологический словарь (С.Н.Гасанова, Н.Р.Исрафилов) и т.д. Изданы учебные пособия и монографии по агульской литературе и фольклору (Ш.А.Мазанаев, З.А.Базиева) и т.д.

В 1990 г. Ш.А.Мазанаевым и И.А.Мазанаевым создана письменность агульского языка основе собственно-агульского диалекта.

В 1992 г. издан первый Букварь (С.Н.Гасанова, Ш.А.Мазанаев, И.А.Мазанаев), Прописи к Букварю (С.Н.Гасанова), в 1995 г.– учебник агульского языка для 2 класса (С.Н.Гасанова, И.А.Мазанаев).

С 1992 года агульский язык преподается в школах района с 1 по 4 класс как предмет.

В последние 20 лет для школы ничего нового не издано.

В 2014 году мною подготовлен и сдан в Институт школ учебник для 3 класса, который так и не увидел свет по причине отсутствия финансирования.

В настоящее время ведется активная работа над учебниками агульского языка и литературы.

С большой благодарностью хочу отметить усилия, прилагаемые главой нашего района З.Г.Каидовым и начальником отдела образования Агульского района М.Дж.Гусейновым, по повышению уровня образования в районе, а также подготовке и изданию школьных учебников по агульскому языку.

В начале двухтысячных по заказу Института языка и литературы я взялась за подготовку орфографического словаря агульского языка, отобран список слов, сделана определенная работа по грамматической характеристике слов. Словник был опубликован на страницах газеты «Вести Агула» еще в 2006 г. Были получены отзывы и предложения наших земляков по улучшению словаря. Но этот проект тоже не был реализован.

В 2019 мною подготовлен Проект орфографического словаря. После получения положительного заключения учителей Тпигской школы, преподавателей вузов, специалистов по агульскому языку из Института языкознания РАН проект был доработан и в ближайшее время будет представлен в ИЯЛИ ДНЦ РАН для дальнейшего обсуждения и принятия решения.

С 2005 года Дагестанский государственный университет стал готовить учителей по агульскому языку, было несколько выпусков студентов. В ДГУ имеются прекрасные условия для изучения дагестанских языков. Наши студенты, обучающиеся на русско-дагестанском отделении, получают по 2 стипендии. Кроме этого, некоторые главы администраций, например, Н.Ш.Абдулмуталибов (глава Сулейман-Стальского р-на) выделяет дополнительно еще и третью стипендию студентам, изучающим лезгинский язык. В нашем вузе работают высококвалифицированные специалисты, профессора, доктора, кандидаты наук, которые могут подготовить учителей агульского языка и литературы для школы, колледжа и вуза. Но, ввиду отсутствия поступающих, отделение не функционирует. В ДГПУ на агульском отделении учится несколько человек.

Причины, способствующие ускорению процессов утраты родного языка

Среди первых причин, способствующих утрате малочисленных языков можно назвать:

1) процессы глобализации и урбанизации, что приводит к разрушению традиционного быта, ремесел, уклада жизни, устного культурного наследия и элементов материальной культуры, накопленных предыдущими поколениями.

На наших глазах уходит в прошлое целый пласт лексики, связанной с животноводством, овцеводством и продукцией, связанной с ним: выделка кожи, приготовление молочных продуктов; ковроткачество, натуральные краски, плетение корзин, обмолачивание зерна, вязание. Меняется наша кухня, одежда, архитектура наших сел, уклад жизни, а вместе с этим и лексика.

Самыми подвижными полями лексики являются слова, относящиеся к миграционным терминам (названия одежды, утвари, принадлежности быта, культурные термины. Скоро забудут уже что такое яр-ярар, йи, тур, фург1ун, фурдагъ, ч1акь, гуниккегъуланф, варт, фурт1ун, к1андилай и т.д.);

2) в семидесятые годы 20 века было с. Дурушттул переселено в Дербентский район, активное иноязычное окружение там заметно ускоряет процессы ассимиляции агульского языка. Отрыв от традиционной среды существования приводит даже к изменению моделирования специфической для данного языка картины мира.

(«Ахтт вес», говорим мы, имея в виду поездку на равнину, в город. Х1уриъди г1агъвес – говорим, когда едем из города в село. Слово «ахтт» уже имплицитно предполагает движение вниз, по спуску, а преверб «г1» – указывает на расположение дороги между ущельями.

«Ч1аъди агъавес»,– скажут тпигцы, «Агъулди алабас»,– скажут ричинцы.

«Рагъ фагъуч1уне» – говорим мы, п.ч. солнце для агульцев утром показывается из-за гор, в окружении которых они живут. Здесь фрагмент языковой картины мира агульцев, наши реалии, в окружении которых жил и развивался агульский язык;

3) этнически смешанные браки;

4) отсутствие в селе работы для молодежи;

5) особо хочется отметить также проблемы агульского языка, функционирующего в пяти селах Курахского района (Хпюк, Усуг, Курдал, Укуд, Хвередж). У нас очень слабые языковые связи с этими селами. Между тем, агульский язык там испытывает сильное влияние, наряду с русским, и лезгинского языка.

Как помочь агульскому языку?

1. В первую очередь – это сохранить население наших сел.

2. Руководству Агульского района, предпринимателям, меценатам подключиться к делу сохранения и развития агульского языка, объявив гранты, направленные на изучение, сохранение и развитие языка и культуры: это сбор, прежде всего, паспортизация лексического материала (лексика, связанная с народными промыслами, ковроделием, ведением хозяйства, арба, ее детали, водяная мельница, ручные жернова. Старинные блюда, одежда, выделка кожи, сезонные работы, топонимика – это

ценнейший пласт, который исчезает на наших глазах), на основе которых можно было бы издать тематические словари.

3. Издание учебников, учебных пособий и методической литературы по агульскому языку. Привлечь к этой работе ученых, учителей.

4. Дополнительно стимулировать работу учителей родного языка, объявить конкурсы по родному языку, творчеству наших поэтов и писателей в школах; собирать легенды, предания, рассказы об истории каждого села, истории каждого тухума.

5. Публиковать наших поэтов, изучать их творчество, организовать мероприятия, посвященные памятным датам; переводить на агульский русскую и классическую зарубежную литературу.

6. Все языки, как многочисленные, так и малочисленные должны быть субъектом равного языкового права. В отношении агульского языка эти права нарушаются: на многих дагестанских языках издается детский журнал «Соколенок», а на агульском языке его нет.

7. Нужно создавать детскую литературу, может на первых порах переводную; озвучивать мультфильмы на родном языке для детей. Они — наше будущее, если они бросят язык, то он точно умрет.

8. Большой вклад в сохранение и развитие языка вносит наша газета «Агъуларин хабарар». Статьи, публикации на агульском языке – это и образцы живого языка, и этапы становления литературной нормы. Текст на родном языке, сопровождаемый видео-, аудио-рядом вызывает огромный интерес читателей, особенно тех, кто проживает вне исконной территории. Но хотелось бы видеть там постоянные рубрики, посвященные замечательным нашим землякам, труженикам, героям, специалистам, ученым, мастерам в своем деле. Можно было бы ввести также и колонку «Учим агульский язык», в отсутствие орфографического словаря, это было бы большим подспорьем для грамотного письма. Публикации статей по истории, этнографии, языку и фольклору агулов также внесли бы свою лепту в воспитании любви к своему этносу и языку.

9. На мой взгляд, надо ввести практику использования агульского языка в официальной сфере (на совещаниях, собраниях, хотя бы иногда вести на родном языке), нужно развивать агульско-русский билингвизм.

10. Структурам, отвечающим за сохранение и развитие культуры нашего народа, приложить все усилия для восстановления наших обычаев, обрядов, традиций, ремесел, уклада, воссоздания национального повседневного и праздничного женского и мужского костюма; по крупицам собирать памятники материальной культуры агулов.

11. Надо отметить также особый вклад, который вносят наши певцы и певицы в сохранение и развитие родного языка.

12. В свете всего отмеченного выше хочу выразить большую благодарность главе Агульского района Закиру Гусейновичу Каидову, пожелать ему и его команде успехов в работе, направленной возрождение, сохранение и развитие Агульского района.

Завершить свои размышления об агульском языке хочу словами поэта Шерифа Шерифова из сел. Арсуг:

Ве ч1ал вун масса йичин,

Сасрайи веф гъушасттава.

Веф вун уссал акьучин,

Сасра вахъай гъургъасттава.

Ч1алра, малра, ватанра

Вас алчархье кьисмат и,

Вас герекф, веф гьемишан

Вун ух1аф – ве миллат и !

Гасанова С.Н., д. филол.н., проф. каф. теоретической

и прикладной лингвистики ДГУ