Размер пособий от 3 до 7 лет вырастет вдвое для отдельных семей

Выплата составит 75% от величины регионального прожиточного минимума для семей, чей доход на члена семьи будет ниже прожиточного минимума даже с учетом выплачиваемых 50%.

В семьях, где среднедушевой доход остается ниже ПМ даже с учетом ежемесячной выплаты в размере 75%, размер пособия увеличат до 100% от размера прожиточного минимума.

Накануне Владимир Путин подписал указ №140 «О некоторых вопросах, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Выплаты в таком порядке начнут действовать с 1 января 2020 года. Заявление можно подавать с 1 апреля.