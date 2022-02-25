Разия Магомедова: «В течение восьми лет они подвергались дискриминации»

Председатель Совета женщин г. Хасавюрта Разия Магомедова прокомментировала начало спецоперации на Украине: «Очевидно, что Минские соглашения провалены. Власти Украины отказались их соблюдать.

Жителям ЛНР И ДНР, многие из которых являются русскоязычными, больше не на кого надеяться.

В течение восьми лет они подвергались дискриминации. Мы, россияне, не простим себе, если рядом с нами будут убивать таких же людей, как мы.

Геноцид в отношении проживающих в Донбассе людей нужно было остановить. Они надеются только на нас с вами».