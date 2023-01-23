Разговор напрямую с Главой Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов 25 января ответит на вопросы дагестанцев в прямом эфире. Это одно из важных событий в жизни дагестанцев.

2021 и 2022 годы были сложными для всей нашей страны и, республики, в частности. Несмотря на это глава Дагестана и его команда смогли выстоять и справиться с проблемами. Руководство республики не закрывается от проблем и готово отвечать прямо на вопросы населения. Главе РД важно слышать о них напрямую от людей.

Мне, как человеку, представляющему сельское население республики, важно, чтобы задавались вопросы и озвучили их решение по теме газификации высокогорных населенных пунктов. В частности, к примеру, МР «Агульский район».

В проекте Газпрома все населенные пункты Агульского района включены в перечень, куда до 2025 года будет проведен газ. Проектно-изыскательные работы по подземной газификации муниципалитета и буровые работы бригадой компании «ТрансСтройИнжиниринг» из Уфы проводились в муниципалитете в ноябре 2022 года. Пока затишье.

Прямая линия покажет степень доверия народа к власти. Это своеобразная сверка часов и вектора работы на 2023 год. Участие нас в прямой линии и задавать свои вопросы поможет наладить системную работу на местах и услышать те проблемы, которые беспокоят дагестанцев. Думаю, немало будет вопросов по экономике, ЖКХ, дорогам, социальной сфере, поддержке семей участников СВО и т.д.