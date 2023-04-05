Равиль Казгереев: «Мир обязательно наступит, а мы вернемся с победой»

«Есть такая профессия – Родину защищать». Мне всегда вспоминаются эти слова из кинофильма «Офицеры», она стала крылатой не только для меня, но и для тех, кто много раз смотрел это кино о мужестве, о дружбе. Ведь они сами говорят за себя.

Как призыв, как святость берегут эту фразу в своих сердцах те, кто выбрал трудную и очень почетную профессию военного. Ведь в военных училищах готовят ребят защищать свое Отечество. Любовь к Родине – это не высокопарные слова, это духовное состояние каждого человека, веяние сердца. Наверное, эти чувства тоже приходят именно в армии, в армейских коллективах, училищах. Вспоминаются слова Михаила Шолохова, который говорил, что святая обязанность – любить Родину, которая вспоила и вскормила нас, как родная мать.

Равиль Казгереев родился в селе Ленинаул Ногайского района Республики Дагестан. Учился в школе, затем поступил в Михайловскую военную артиллерийскую Академию. В школе Равиля знали, как очень трудолюбивого, грамотного, уважительного ученика, учился хорошо, занимался спортом – играл в волейбол, шахматы, увлекался борьбой. У Равиля очень много грамот, благодарственных писем, наград.

Во время учебы в училище Равиль участвовал на параде Победы 9 Мая, за что был награжден медалью. Окончив военное училище, Равиль Казгереев поехал служить в ряды СВО на территории Украины.

Бидайхан Рашидханович и Эльбике Курмановна, как и все родители, переживают за сына, ждут каждый звонок, сообщение. И, конечно же, ждут сына домой. Сестра Равиля Ася, его младший брат Эрадиль тоже ждут его, а для Равиля очень нужна их поддержка, их письма.

Ждет Равиля и жена Алтынай. Молодые поженились в прошлом году, наверное, разлука – это испытание их чувств. Придет время, они снова будут вместе, а эти дни сделают их любовь сильнее.

Младший сын Казгереевых Эрадиль – солдат-срочник. Он достойно носит звание солдата России, ведь у него есть очень хороший пример – старший брат, который во имя мира несет службу в рядах СВО. Пусть Всевышний бережет наших сыновей, потому что они делают правое дело. И мир обязательно наступит, а ребята вернутся домой с победой.

Источник: Голос степи