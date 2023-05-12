Рациональное использование земель сельхозназначения обсудили в Правительстве Дагестана

11 мая Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание по вопросам эффективного использования земель сельхозназначения.

Предваряя обсуждение, Председатель Правительства Дагестана обозначил повестку, в рамках которой рассматривались вопросы, связанные с агротехникой возделывания, улучшением кормоемкости, организацией пастбищеоборота и соблюдения нормы выпаса скота.

На сегодняшний день в регионе имеется 4,3 млн га земель сельхозназначения, в том числе 3,2 млн га сельскохозяйственных угодий.

«Земля на многих территориях деградирует. Это прежде всего связано с несоблюдением ряда мероприятий, в том числе культуртехнических и фитомелиоративных», — сказал премьер.

О мерах, принимаемых для повышения эффективности использования земель сельхозназначения, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков.

«Обеспечивается проведение мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, осуществляются мероприятия по проведению документальных и иных проверок на предмет эффективного и национального использования земель сельскохозяйственного назначения», — сказал министр.

В рамках совещания были обсуждены все актуальные проблемы.