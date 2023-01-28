Уроженец села Бабаюрт сержант Расул Зубаков, за проявленное мужество и героизм в ходе выполнения заданий в зоне специальной военной операции на территории Украины, награжден медалью Жукова.

Расул Зубаков, как профессиональный военный, отправился на передовую с первых дней специальной военной операции по защите жителей Донбасса от неофашистов. В ходе операции он показал себя, как настоящий воин, патриот своей Родины и народа. Он не боялся взять ответственной на себя, вел своих товарищей в бой с противником, помогал раненным.

Командование не оставило без внимание героизм бабаюртовца. Указом Президента России Владимира Путина Расул Зубаков награжден медалью Жукова.

Это не первая награда героя. За особое отличие Расул Зубаков ранее был награжден государственной наградой Республики Абхазия, где проходил службу по контракту последние 7 лет.

Сегодня Расул Зубаков проходит службу в Армении в числе миротворческих сил России.